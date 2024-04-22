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Родители учеников гимназии № 2 заявили, что подрядчик срывает срок ремонта
Новая дата сдачи объекта назначена на 1 сентября 2024 года

Родители школьников рязанской гимназии № 2 сообщили, что подрядчик ремонтных работ в здании на Соборной продолжает не укладываться в срок. Об этом они рассказали редакции РЗН.инфо.

Как отметили рязанцы, после посещения объекта чиновниками, подрядчик должен был каждые две недели отчитываться перед родителями и директором о выполненных работах и делиться планами на следующие 14 дней. Однако, по словам родителей, строители ставили сроки, в которые сами же не укладывались.

«Планировали сделать потолки, вентиляцию. Потолки были зашиты. Стали проверять электрику — не работает. Все разобрали, начали искать проблему. В двух помещениях должны были полностью сделать потолки, окрасить их и стены. Также на втором этаже планировали обложить плиткой туалеты. Все закончить хотели, по их графику, к 19 апреля. Однако не сделали. Работы ведутся очень медленно», — сообщили рязанцы.

Родители утверждают, что у них состоялся эмоциональный диалог с подрядчиком. Во время беседы рязанцы указали на то, что строители не успевают, в свою очередь те заявили, что будут предоставлять отчеты только через минкульт.

«Окончательный срок сдачи уверенно не звучал. Однако представитель минкульта, который также теперь проводит осмотр каждые две недели, озвучивает дату — 1 сентября 2024 года», — добавили родители школьников.

Напомним, в ноябре 2023 года минкульт продлил срок реставрации гимназии № 2 на Соборной. В марте 2024 года родители школьников рязанской гимназии № 2 заявили, что школу не сдадут к июлю.