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Малков отметил вклад общественной палаты региона по выполнению задач президента России

Губернатор Павел Малков отметил вклад общественной палаты региона по выполнению задач президента России. Об этом он сказал на пленарном заседании Общественной палаты.

О состоянии гражданского общества Рязанской области в 2023 году рассказали председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина и член Общественной палаты России Рязанской области Ольга Воронова.

По их словам, в регионе с каждым годом все больше становится активных граждан. Это показал и 2023 год. Он стал для органов власти и общества важным этапом дальнейшего сплочения вокруг политики президента по защите национальных интересов России, укреплению государственного суверенитета, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержке СВО.

Отмечается, что большой вклад сделан представителями общественности в присвоение городу Рязани почетного звания «Город трудовой доблести», а также в работу по поддержке воинов спецоперации и их семей, жителей новых регионов страны.

Кроме того, Рязанская область вошла в десятку лидеров в стране по динамике развития некоммерческого сектора.