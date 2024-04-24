Губернатор Павел Малков отметил вклад общественной палаты региона по выполнению задач президента России. Об этом он сказал на пленарном заседании Общественной палаты.
О состоянии гражданского общества Рязанской области в 2023 году рассказали председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина и член Общественной палаты России Рязанской области Ольга Воронова.
По их словам, в регионе с каждым годом все больше становится активных граждан. Это показал и 2023 год. Он стал для органов власти и общества важным этапом дальнейшего сплочения вокруг политики президента по защите национальных интересов России, укреплению государственного суверенитета, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержке СВО.
Отмечается, что большой вклад сделан представителями общественности в присвоение городу Рязани почетного звания «Город трудовой доблести», а также в работу по поддержке воинов спецоперации и их семей, жителей новых регионов страны.
Кроме того, Рязанская область вошла в десятку лидеров в стране по динамике развития некоммерческого сектора.