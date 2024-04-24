Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин покинет пост

Отмечается, что незадолго до увольнения Карпунин подал гражданский иск к областному минздраву.

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин покинет пост. Об этом сообщает Vidsboku.

По данным издания, главный врач рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин уходит с должности по собственному желанию.

Отмечается, что незадолго до увольнения Карпунин подал гражданский иск к областному минздраву. Суть иска, который рассматривается в Советском районном суде, не раскрывается.