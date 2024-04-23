Жителя Старожиловского района осудят за мошенничество

Возбуждено уголовное дело.

Жителя Старожиловского района осудят за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, мужчина работал директором местного предприятия, осуществляющего разведение сельскохозяйственной птицы. Мужчину направили на другое предприятие, чтобы устранить недостатки в производстве и повысить его объемы.

Там мужчина, пользуясь авторитетом и доверием со стороны директора коммерческой организации, ввел его в заблуждение относительно стоимости предлагаемых индивидуальным предпринимателем услуг. Он обеспечил заключение договоров возмездного оказания услуг между последними по завышенной стоимости.

Он получил от предпринимателя более 900 тысяч рублей и потратил их на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело.