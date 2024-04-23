Жителя Шилова осудили за кражу компьютерной техники

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Жителя Шилова осудили за кражу компьютерной техники. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в октябре 2023 года пьяный 40-летний мужчина украл из квартиры знакомого планшет и портативную колонку общей стоимостью более 7 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.