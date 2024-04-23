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Жителя Чучкова приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов
Его долг по алиментам составил 1 млн рублей.

Жителя Чучкова приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что 46-летний чучковец уже был неоднократно судим за совершение аналогичного преступления. Его долг по алиментам составил 1 млн рублей. В сообщении подчеркнули, что мужчина не работал и не собирался трудоустраиваться.

Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Приговор не вступил в законную силу.