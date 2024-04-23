Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получению взятки

Отмечается, что Путину уже доложили о его задержании.

Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получению взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во вторник, 23 апреля, задержали замминистра обороны Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки.

Иванов занимал пост с мая 2016 года. В 1999—2012 работал в топливно-энергетическом комплексе страны. В 2012 году был заместителем председателя Правительства Московской области. В 2013—2016 — генеральным директором АО «Оборонстрой».

Отмечается, что Путину уже доложили о его задержании.