В среду на 10 рязанских улицах отключат холодную воду
Ее не будет с 09:00 до 17:00.
В среду на 10 рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В среду, 24 апреля, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- 2-й Полевой переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7;
- улица Введенская, дома №№ 81 (Прокуратура Рязанской области), 99 (ГБУ РО Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий), 120, 124, 131 (ОГБПОУ РТК), 80, 106, 110, 112, 114, 101, 103, 105, 98, 84, 86, 86к1;
- улица Горького, дома №№ 15, 17, 19, 32, 36, 38;
- улица Ленина, дома №№ 29 (ОГБОУ Школа № 10), 27;
- улица Маяковского, дома №№ 22, 22 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 10), 36-а, 37 (Сбербанк), 41, 43;
- улица Полевая, дома №№ 24-а, 26-а;
- улица Радищева, дома №№ 39 (МБДОУ Детский сад № 1), 41, 43, 22-а;
- улица Свободы, дома №№ 43, 84, 86, 90, 95, 89 (Центр гигиены и эпидемиологии), 81;
- улица Фрунзе, дома №№ 3-м, 8а, 6-а (Военный комиссариат);
- улица Яхонтова, дома №№ 17, 19