В Шиловском районе мужчина хранил самодельное огнестрельное оружие

Оружие нашли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в декабре 2023 года.

В Шиловском районе мужчина хранил самодельное огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2015 году 49-летний житель села Мелехово нашел в лесополосе Чучковского района огнестрельное оружие с нарезным каналом ствола, изготовленное самодельным способом, которое оставил себе и хранил в надворной постройке своего дома.

Оружие нашли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в декабре 2023 года.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.