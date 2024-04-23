В Шиловском районе мужчина хранил самодельное огнестрельное оружие
Оружие нашли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в декабре 2023 года.
В Шиловском районе мужчина хранил самодельное огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в 2015 году 49-летний житель села Мелехово нашел в лесополосе Чучковского района огнестрельное оружие с нарезным каналом ствола, изготовленное самодельным способом, которое оставил себе и хранил в надворной постройке своего дома.
Оружие нашли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в декабре 2023 года.
Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу.