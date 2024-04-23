В Рязанской области стартовал фестиваль ГТО. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил Павел Малков на заседании правительства. Планируется, что новый проект станет ежегодным для региона.
Губернатор отметил, что с 23 апреля по 18 мая во всех муниципалитетах пройдут физкультурно-оздоровительные мероприятия и прием нормативов ГТО. Состоятся массовые зарядки и пробежки, открытые тренировки с профессиональными спортсменами, конкурсы и розыгрыши — всего более 100 спортивных мероприятий.
«Фестиваль станет главным спортивным событием весны. Хотим не просто организовать сдачу ГТО, но провести масштабный праздник для того, чтобы как можно больше людей приобщить к здоровому образу жизни. Сам очень люблю спорт и готовлюсь к сдаче нормативов», — сказал глава региона.
Он поручил ответственным ведомствам проинформировать жителей региона о запланированных мероприятиях.
Завершится фестиваль большим праздником в рязанском Лесопарке. Два дня будут проходить тренировки и встречи с известными спортсменами, сдача нормативов, мастер-классы, гастрономический фестиваль, спортивные эстафеты для детей и концертная программа.
Для сдачи нормативов ГТО организовали 29 центров тестирования во всех муниципалитетах и мобильные пункты. Участвовать может каждый рязанец старше шести лет при наличии медицинского допуска. Найти ближайший центр и узнать подробности можно на сайте