В Рязанской области стартовал фестиваль ГТО

Новый проект должен стать ежегодным.

В Рязанской области стартовал фестиваль ГТО. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил Павел Малков на заседании правительства. Планируется, что новый проект станет ежегодным для региона.

Губернатор отметил, что с 23 апреля по 18 мая во всех муниципалитетах пройдут физкультурно-оздоровительные мероприятия и прием нормативов ГТО. Состоятся массовые зарядки и пробежки, открытые тренировки с профессиональными спортсменами, конкурсы и розыгрыши — всего более 100 спортивных мероприятий.

«Фестиваль станет главным спортивным событием весны. Хотим не просто организовать сдачу ГТО, но провести масштабный праздник для того, чтобы как можно больше людей приобщить к здоровому образу жизни. Сам очень люблю спорт и готовлюсь к сдаче нормативов», — сказал глава региона.

Он поручил ответственным ведомствам проинформировать жителей региона о запланированных мероприятиях.

Завершится фестиваль большим праздником в рязанском Лесопарке. Два дня будут проходить тренировки и встречи с известными спортсменами, сдача нормативов, мастер-классы, гастрономический фестиваль, спортивные эстафеты для детей и концертная программа.