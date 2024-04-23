Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
12°
Срд, 24
13°
Чтв, 25
19°
ЦБ USD 93.25 -0.19 23/04
ЦБ EUR 99.36 -0.22 23/04
Нал. USD 94.00 / 94.44 23/04 13:05
Нал. EUR 100.71 / 95.80 23/04 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
5 008
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
25 313
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
41 445
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
44 470
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области создали приложение для борьбы с наркотиками
Оно работает на базе платформы «Открытый регион 62».

В Рязанской области создали приложение для борьбы с наркотиками. Об этом во вторник, 23 апреля, на заседании правительства сообщил Павел Малков.

Губернатор отметил, что в приложении «Открытый регион 62» есть сервис под названием «Надпись о наркотиках на фасаде». Оно доступно для скачивания на всех смартфонах.

«Очень простое приложение. Каждый может сфотографировать и отправить фото. Геопозиция сразу же автоматически прикладывается. Информация поступает в соответствующие службы», — поделился глава региона.

Кроме того, он просил службы контролировать время, скорость и отработку реакции. А также призывал всех рязанцев пользоваться этим приложением.