В Рязанской области создали приложение для борьбы с наркотиками

Оно работает на базе платформы «Открытый регион 62».

В Рязанской области создали приложение для борьбы с наркотиками. Об этом во вторник, 23 апреля, на заседании правительства сообщил Павел Малков.

Губернатор отметил, что в приложении «Открытый регион 62» есть сервис под названием «Надпись о наркотиках на фасаде». Оно доступно для скачивания на всех смартфонах.

«Очень простое приложение. Каждый может сфотографировать и отправить фото. Геопозиция сразу же автоматически прикладывается. Информация поступает в соответствующие службы», — поделился глава региона.

Кроме того, он просил службы контролировать время, скорость и отработку реакции. А также призывал всех рязанцев пользоваться этим приложением.