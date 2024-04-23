В Рязанской области полицейские проведут рейд «Встречная полоса»

Отмечается, что мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Во вторник, 23 апреля, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Встречная полоса». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Напомним, за это предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев либо штраф в размере 5000 рублей.