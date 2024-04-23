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В Рязанской области обнаружили пять нелегальных кредиторов
Кроме того, в регионе работала фирма с признаками финансовой пирамиды.

В 2023 году Банк России обнаружил в Рязанской области пять нелегальных кредиторов и одну фирму с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщает региональное отделение регулятора.

«Прежде чем обращаться за кредитом или займом, следует убедиться, что компания имеет права оказывать такие финансовые услуги. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе „Проверить финансовую организацию“», — отметил начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Рязанцам напомнили, что выдавать кредиты и займы могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Легальные компании имеют лицензию Банка России или соответствующее разрешение и состоят в реестрах.