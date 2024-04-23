В рязанской гордуме предложили назначить единовременную выплату молодым учителям

Выплату предоставят молодым педагогам не старше 35 лет.

В рязанской гордуме предложили назначить единовременную выплату 27 тысяч 595 рублей молодым учителям. Об этом стало известно во вторник, 23 апреля, на заседании комитета по бюджету и налогам.

Заместитель начальника управления образования Николай Самофал подчеркнул, что соцподдержка привлечет молодых специалистов в рязанские школы.

Выплату предоставят молодым педагогам не старше 35 лет. Они должны проработать в муниципальном образовательном учреждении Рязани не менее девяти месяцев. При этом трудовой договор должен быть заключен не ранее 1 августа 2023 года.