В рязанской деревне Городок сгорел жилой дом и хозпостройки
Причины пожара устанавливаются.
В рязанской деревне Городок сгорел жилой дом. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на начальника ПСЧ-32 по охране рабочего поселка Пителино Дмитрия Сердцева.
Отмечается, что в понедельник, 22 апреля, поступило сообщение о пожаре.
Тушили огонь два пожарных расчета ПСЧ-32, расчет пителинского «Пожлеса», добровольно-пожарная команда из Ермо-Николаевского сельского поселения.
Огонь уничтожил жилой дом и хозпостройки. Пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.