В рязанской деревне Городок сгорел жилой дом и хозпостройки

Причины пожара устанавливаются.

В рязанской деревне Городок сгорел жилой дом. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на начальника ПСЧ-32 по охране рабочего поселка Пителино Дмитрия Сердцева.

Отмечается, что в понедельник, 22 апреля, поступило сообщение о пожаре.

Тушили огонь два пожарных расчета ПСЧ-32, расчет пителинского «Пожлеса», добровольно-пожарная команда из Ермо-Николаевского сельского поселения.

Огонь уничтожил жилой дом и хозпостройки. Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.