В Рязани рецидивиста осудили за хранение наркотиков

Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима.

В Рязани рецидивиста осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры .

Установлено, что в декабре 2023 года подсудимый обнаружил в снегу сверток с запрещенным веществом и оставил его себе.

Ранее рязанец уже был осужден за аналогичное преступление и получил условный срок.

Суд признал его виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Злоумышленнику назначили наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.