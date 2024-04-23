В Рязани рецидивиста осудили за хранение наркотиков
Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима.
В Рязани рецидивиста осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал региональной
Установлено, что в декабре 2023 года подсудимый обнаружил в снегу сверток с запрещенным веществом и оставил его себе.
Ранее рязанец уже был осужден за аналогичное преступление и получил условный срок.
Суд признал его виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Злоумышленнику назначили наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.