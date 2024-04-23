В Рязани полицейские задержали наркозакладчика
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани полицейские задержали наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Ранее оперативники УНК узнали, что житель Сасова планирует в целях сбыта сделать на улицах Рязани несколько закладок с наркотиками. Его задержали на улице Молодцова. У 27-летнего мужчины при личном досмотре обнаружили самодельный контейнер-«сверток» с порошкообразным веществом. Еще несколько похожих «контейнеров» изъяли из ранее сделанных закладок.
Экспертиза установила, что в «свертках» содержится более 21 грамма синтетического наркотического средства.
Возбуждено уголовное дело.