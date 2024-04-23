В Рязани Ока понизилась еще на 26 сантиметров
Остаются подтопленными: четыре низководных моста, четыре автодороги и 23 приусадебных участка.
В Рязани Ока понизилась еще на 26 сантиметров. Об этом сообщает рязанский Гидрометцентр.
Отмечается, что уровень воды составляет 297 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
- в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке упал на 25 см и составляет 448 см;
- в районе Касимова понизился на 16 см и составляет 617 см;
- в Мокше у Кадома уровень воды понизился на два см и составляет 614 см.
По данным ведомства, в Рязани от воды освободились 12 приусадебных участков.
Остаются подтопленными: четыре низководных моста, четыре автодороги и 23 приусадебных участка.