В Рязани на улице Новаторов мужчина избил женщину металлическим прутом
Ее госпитализировали с многочисленными травмами.
В Рязани на улице Новаторов мужчина избил женщину металлическим прутом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».
Отмечается, что все случилось во вторник, 23 апреля, по адресу улица Новаторов, 5 корпус 2.
«Какой-то неадекват лет 60-ти бежал за женщиной и бил металлическим прутом. Она за руку держала ребенка шести-семи лет, рядом бежал мальчик с рюкзаком, на вид лет 11-12», — написал автор поста.
Отмечается, что пострадавшая кричала и укрылась в продуктовом магазине.
Ее госпитализировали с многочисленными травмами. На место прибыли сотрудники полиции.
В МВД сообщили, что заявление по данному инциденту поступало. Личность мужчины установили. Он доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.
Проводится проверка