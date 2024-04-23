В Рязани на улице Новаторов мужчина избил женщину металлическим прутом

Ее госпитализировали с многочисленными травмами.

В Рязани на улице Новаторов мужчина избил женщину металлическим прутом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».

Отмечается, что все случилось во вторник, 23 апреля, по адресу улица Новаторов, 5 корпус 2.

«Какой-то неадекват лет 60-ти бежал за женщиной и бил металлическим прутом. Она за руку держала ребенка шести-семи лет, рядом бежал мальчик с рюкзаком, на вид лет 11-12», — написал автор поста.

Отмечается, что пострадавшая кричала и укрылась в продуктовом магазине.

Ее госпитализировали с многочисленными травмами. На место прибыли сотрудники полиции.

В МВД сообщили, что заявление по данному инциденту поступало. Личность мужчины установили. Он доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.

Проводится проверка