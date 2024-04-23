В Рязани мужчину отправили в колонию за кражу электростанции

Отмечается, что подсудимых имел условный срок.

В Рязани мужчину отправили в колонию за кражу электростанции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, подсудимый зная, что на одном из строительных объектов находится бензиновая электростанция, решил ее похитить.

Он погрузил ее в автомобиль и скрылся.

Отмечается, что подсудимых уже имел условный срок.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.