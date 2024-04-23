В Рязани хотят поменять освещение на стадионе «Локомотив»
Согласно документации, исполнитель должен исследовать особенности местности для прокладки кабелей и сделать топографическую съемку.
В Рязани объявили тендер на разработку проектной и сметной документации по освещению стадиона «Локомотив» на Первомайском проспекте, дом № 49А. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
Заказчик — «Спортивная школа «Золотые купола». Начальная цена контракта составляет один миллион 454 тысячи 595 рублей.
Согласно документации, исполнитель должен исследовать особенности местности для прокладки кабелей и сделать топографическую съемку. Кроме того, ему нужно разработать проектную и сметную документацию с учетом схем электроснабжения, а также выбрать опоры освещения и рассчитать фундамент мачт света.
Работы должны выполнить в течение 30 дней.
Фото: Яндекс-Карты.