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В России начнут продавать косметику из нефти
Первые продукты появятся в аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа.

В России начнут продавать косметику из нефти. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщило ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя Али Новрузова.

Первые продукты на основе нафталановой нефти из Югры появятся в 2024 году в аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа.

«Это первый в России продукт, произведенный с использованием не просто нефти, а из аналога нафталанской нефти из Азербайджана, которая давно завоевала признание в косметологии и медицине. Так как в России этот сорт добывается в Югре, мы назвали минеральное масло, входящее в состав всей линейки косметологических продуктов, — Югралан. До конца 2024 года мы планируем запустить косметику на основе Югралана в продажу», — сказал Новрузов.

Отмечается, что в дальнейшем планируется реализация в магазинах и на сайтах.