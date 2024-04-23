В России дети стали чаще совершать киберпреступления
Их количество возросло в 74 раза.
В России дети стали чаще совершать киберпреступления. Об этом написали «Известия» со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка субъектов МВД России Артема Бабинцева.
Количество правонарушений в информационной сфере, которые совершили подростки, с 2020 года возросло в 74 раза.
Бабинцев отметил, что это связано с развитием технологий и вовлечением в цифровую криминальную среду несовершеннолетних.