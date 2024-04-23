В Омске курьер организовал нападение на клиента

В Омске курьер организовал нападение на клиента. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, 9 апреля 22-летний курьер принес клиенту спортивный костюм. Когда он передавал товар, то обратил внимание на условия проживания мужчины, также он заметил в его шкафу пачку денег.

В ночь на 10 апреля курьер вместе с тремя приятелями ворвался в квартиру мужчины. Его избили и угрожали ножом, преступники требовали передать им деньги. Их крики услышала соседка пострадавшего, она вызвала полицию.

Когда полицейские прибыли на место, банда уже успела скрыться. Однако через пару дней организатор нападения пришел и сдался самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело.