В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников

Кроме того, нужно проработать маршруты безопасного передвижения детей.

В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника управления главного управления МВД России по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти Светлана Ушакова.

По ее словам, возрастают риски травмирования детей БПЛА, поэтому необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия.

Кроме того, нужно проработать маршруты безопасного передвижения детей.