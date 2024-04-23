В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников
Кроме того, нужно проработать маршруты безопасного передвижения детей.
В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника управления главного управления МВД России по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти Светлана Ушакова.
По ее словам, возрастают риски травмирования детей БПЛА, поэтому необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия.
Кроме того, нужно проработать маршруты безопасного передвижения детей.