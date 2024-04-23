В Москве тренер замучил 10-летнего мальчика до разрыва кровеносных сосудов

Родители написали заявление в полицию.

В Москве тренер замучил 10-летнего мальчика до разрыва кровеносных сосудов. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил Telegram-канал « Mash ».

Инцидент произошел в секции батутно-акробатического центра на Маршала Катукова. По словам родителей, наставник по прыжкам в наказание за плохое поведение заставил ребенка отжиматься на протяжении часа.

В процессе мальчик пожаловался на жжение, боль и покалывание в груди, но тренер проигнорировал его.

Дома несовершеннолетнему стало плохо, его отвезли в травмпункт. Там зафиксировали перенапряжение мышц грудного отдела позвоночника и множественные кровоизлияния из-за разрыва мелких кровеносных сосудов. Родители написали заявление в полицию.