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В Москве шестиклассник нашел на балконе тело 8-летней сестры
На лице девочки были пятна.

В Москве шестиклассник нашел на балконе тело 8-летней сестры. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил «МК».

Подросток пришел домой, когда родители находились на работе. Брат позвал младшую сестру, но она не ответила. Тогда мальчик обошел все комнаты и на балконе обнаружил тело девочки с пятнами на лице.

Юноша вызвал скорую, но реанимационные действия не дали результата. Врачи констатировали смерть.

Известно, что утром девочка была в школе. Учителя рассказали полиции, что она чувствовала себя хорошо, выглядела обычно. Установлено, что ребенок наблюдался по поводу заболевания сердца, которое было диагностировано при рождении. Но в 2019 году ЭКГ показало, что признаков болезни у девочки уже нет.