В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

За сутки украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 1045 человек.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в ежедневной сводке ведомства.

За сутки украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 1045 человек.

Российские войска продолжали улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи.

Также ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК MIM-23 Hawk производства США, украинский склад с беспилотниками, сбиты 104 дрона.