В Касимовском районе мотоциклист попал в ДТП

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Касимовском районе мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 22 апреля на 7 километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» — Погост — Гиблицы — Лубяники — Чарус. 57-летний житель Касимовского района, управляя мотоциклом «Хонда», съехал в кювет и перевернулся.

В результате водитель был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.