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В центре Рязани полиция поймала пьяного водителя
На нарушителя составлен административный протокол.

В центре Рязани полиция поймала пьяного водителя. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Наряд ППСП увидел на Первомайском проспекте автомобиль «Мерседес Бнц С230». Манера вождения показалась патрульным подозрительной. Иномарку остановили. У 24-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения медосвидетельствования автолюбитель отказался.

Рязанца отстранили от управления транспортным средством и составили на него административный протокол. Нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 1,5 до 2 лет.

Фото: УМВД России по Рязанской области