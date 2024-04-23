В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт
Организатор задержан.
В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Об этом во вторник, 23 апреля, написал
Силовики задержали последователя украинских националистов, который планировал взрыв.
«ФСБ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта», — говорится в сообщении ЦОС.
У преступника изъяли взрывное устройство, которое он планировал использовать для теракта.