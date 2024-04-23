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В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт
Организатор задержан.

В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Об этом во вторник, 23 апреля, написал Life со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Силовики задержали последователя украинских националистов, который планировал взрыв.

«ФСБ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта», — говорится в сообщении ЦОС.

У преступника изъяли взрывное устройство, которое он планировал использовать для теракта.