Студенты РГАТУ завоевали призовые места на региональном этапе фестиваля «Студенческая весна»

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета стали участниками в региональном отборочном этапе проекта Программы поддержки и развития молодежного творчества «Российская студенческая весна».

На областной этап были отобраны 28 номеров, а концертная программа и ведущие фестиваля стали победителями в номинациях: «Лучший концерт» и «Лучшие ведущие».

Кроме того, по оценкам экспертного жюри представителям РГАТУ вручены дипломы лауреата I степени в номинациях «Инструментальное исполнительство» и «Вокал», лауреата II степени в номинации «Авторская песня» и лауреата III степени в номинациях «Художественное слово», «Вокал и инструментальное исполнительство», «Танец сольный» и «Эстрадное пение-малые составы».

Впереди у студентов Рязанского агроуниверситета выступление на главной сцене XI Всероссийского открытого фестиваля студенческого творчества аграрных вузов России «Весна в Кузбассе 2024», который пройдет в городе Кемерово.