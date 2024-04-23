Стала известна дата инаугурации Путина

Отмечается, что 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.

Инаугурация президента России состоится 7 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Госдуме.

Отмечается, что 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.

По данным издания, инаугурация проходит по истечении шести лет с момента вступления в должность предыдущего президента.

Напомним, Владимир Путин занял пост главы государства 7 мая 2018 года.