Стала известна дата инаугурации Путина
Отмечается, что 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.
Инаугурация президента России состоится 7 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Госдуме.
Отмечается, что 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.
По данным издания, инаугурация проходит по истечении шести лет с момента вступления в должность предыдущего президента.
Напомним, Владимир Путин занял пост главы государства 7 мая 2018 года.