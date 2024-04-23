Шойгу заявил о 33 тысячах солдат НАТО у границ России

По его словам, вступление Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность.

Группировка войск усиления НАТО у российских рубежей на сегодняшний день достигает 33 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, пишет LIFE.

По его словам, вступление Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном направлениях.

«Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин», — сказал Шойгу.