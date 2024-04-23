С 1 мая в Тайланде введут 60-дневный безвизовый режим для россиян
Ранее без оформления документов там можно было находиться только 30 дней.
С 1 мая в Тайланде введут 60-дневный безвизовый режим для россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение таиландского кабинета министров.
Отмечается, что правительство согласилось с предложением МИД королевства об освобождении от получения виз российских граждан, посещающих Таиланд в туристических целях на срок не более 60 дней.
Ранее без визы там можно было находиться только 30 дней.