С 1 мая в Тайланде введут 60-дневный безвизовый режим для россиян

Ранее без оформления документов там можно было находиться только 30 дней.

С 1 мая в Тайланде введут 60-дневный безвизовый режим для россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение таиландского кабинета министров.

Отмечается, что правительство согласилось с предложением МИД королевства об освобождении от получения виз российских граждан, посещающих Таиланд в туристических целях на срок не более 60 дней.

Ранее без визы там можно было находиться только 30 дней.