Рязанская область заняла 27 место в топе социально-экономического положения регионов
Оценивали по уровню средней зарплаты, прожиточному минимуму, уплате налогов, показателю промышленного производства.
Рязанская область заняла 27 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России за 2023 год. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в пятерку лидеров вошли: Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Тюменская, Тульская области.
Регионы оценивались по уровню средней зарплаты, прожиточному минимуму, уплате налогов, показателю промышленного производства.