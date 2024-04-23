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Рязанская область заняла 27 место в топе социально-экономического положения регионов
Оценивали по уровню средней зарплаты, прожиточному минимуму, уплате налогов, показателю промышленного производства.

Рязанская область заняла 27 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России за 2023 год. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в пятерку лидеров вошли: Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Тюменская, Тульская области.

Регионы оценивались по уровню средней зарплаты, прожиточному минимуму, уплате налогов, показателю промышленного производства.