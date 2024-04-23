Рязанцам сообщили об изменении расписания пригородных поездов с 23 апреля

Отмечается, что на двух участках Московской железной дороги идут ремонтно-путевые работы.

Рязанцам сообщили об изменении расписания пригородных поездов с 23 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что на двух участках Московской железной дороги идут ремонтно-путевые работы.

Всего на участке Рыбное — Дягилево — Рязань обновят 16,4 км пути.

Обращаем внимание пассажиров, что на период работ внесены существенные корректировки в расписание: у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, какие-то временно выведут из расписания.