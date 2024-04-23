Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с заменой полиса ОМС

Отмечается, что звонят злоумышленники под видом сотрудников страховых компаний или территориальных фондов ОМС.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с заменой полиса ОМС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию SafeTech.

Отмечается, что звонят злоумышленники под видом сотрудников страховых компаний или территориальных фондов ОМС.

Просят для смены документа скачать якобы приложение Минздрава. Но на самом деле это программа для удаленного доступа к телефону.