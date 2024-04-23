РГРТУ опубликовал результаты олимпиады по математике

Призеры получат прибавку к баллам ЕГЭ по соответствующему предмету при поступлении в ВУЗ.

На сайте Рязанского радиотехнического университета опубликованы результаты школьной олимпиады РГРТУ по математике.

В интеллектуальных соревнованиях среди 11-х классов обладателями дипломов I степени стали Степан Лисененков и Иван Чудаев (г. Гусь-Хрустальный, школа № 2), Аркадий Лаврентьев (г. Коломна, гимназия № 2), и Илья Шапошников (г. Рязань, школа № 3).

Среди десятиклассников первенствовали Артемий Батов (г. Коломна, школа № 2), Алина Гаврикова (г. Рязань, школа № 44), Иван Павленко (г. Коломна, гимназия № 9), Алексей Пивоваров (г. Коломна, гимназия № 2), Никита Ходюшин (г. Рязань, школа № 39).

Призеры олимпиад получат прибавку к баллам ЕГЭ по соответствующему предмету при поступлении в РГРТУ.