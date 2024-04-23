Полицейские задержали 27-летнего рязанца за серию краж из автомобилей со взломом
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские задержали 27-летнего рязанца за серию краж из автомобилей со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Злоумышленник в селе Поляны Рязанского района из нескольких автомобилей похитил детское автокресло, аккумулятор, магнитолу.
Сотрудники полиции установили, что к кражам причастен местный житель. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, полицейские в ходе расследования обнаружили, что еще в кражах участвовал 18-летний приятель задержанного.