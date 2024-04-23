Нейросети смогут предсказывать стихийные бедствия быстрее метеорологов

Google разработала новую систему.

Нейросети смогут предсказывать стихийные бедствия быстрее метеорологов. Об этом во вторник, 23 апреля, написал Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на Live Science.

Искусственный интеллект от Google будет делать прогнозы быстрее и дешевле, чем мировые синоптики. Система также сможет фиксировать трудноуловимые экстремальные погодные явления.

Модель SEEDS разработана по принципу популярных нейросетей. Она будет генерировать несколько погодных сценариев.