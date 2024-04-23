Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
12°
Срд, 24
13°
Чтв, 25
19°
ЦБ USD 93.25 -0.19 23/04
ЦБ EUR 99.36 -0.22 23/04
Нал. USD 94.00 / 94.44 23/04 13:05
Нал. EUR 100.71 / 95.80 23/04 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
5 007
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
25 313
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
41 442
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
44 465
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Мармакс»: за год доля интересующихся траншевой ипотекой выросла до 40%

На региональном рынке новостроек застройщики отмечают повышенный интерес покупателей к траншевой ипотеке. По данным девелоперской компании «Мармакс», за год доля клиентов, заинтересованных в этой программе, выросла на 40%.

Условия привлекательны — банк предоставляет застройщику не полную сумму кредита, а лишь ее часть. Первый транш в таком случае может составить 100 рублей — и проценты будут начисляться именно на эту сумму, а платеж в период до выдачи второго транша не превысит одного рубля. После этого банк перечисляет вторую — основную — часть суммы, и платежи закрываются в соответствии с установленным графиком.

«Такой подход позволяет покупателю оптимизировать свои расходы на платежах по ипотеке в период строительства дома до введения проекта в эксплуатацию. Данный вариант особенно выгоден тем, кто в момент подбора новой недвижимости снимает квартиру и не может единовременно закрывать и аренду, и ипотеку. Более того, это хороший формат для клиентов, которые занимаются реализацией вторичного объекта и не уверены в оперативном завершении сделки», — отмечает руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

Также эти условия подойдут и тем, кто еще не готов оформить ипотечный кредит, но хочет зафиксировать выгодную ставку по льготным программам.

Отмечается, что программа господдержки завершится уже 1 июля 2024 года, однако при подписании кредитного договора до 30 июня можно воспользоваться льготными условиями, взять первый транш в размере 100 рублей, а после — закрыть основную сумму.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.