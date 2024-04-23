«Мармакс»: за год доля интересующихся траншевой ипотекой выросла до 40%

На региональном рынке новостроек застройщики отмечают повышенный интерес покупателей к траншевой ипотеке. По данным девелоперской компании «Мармакс», за год доля клиентов, заинтересованных в этой программе, выросла на 40%.

Условия привлекательны — банк предоставляет застройщику не полную сумму кредита, а лишь ее часть. Первый транш в таком случае может составить 100 рублей — и проценты будут начисляться именно на эту сумму, а платеж в период до выдачи второго транша не превысит одного рубля. После этого банк перечисляет вторую — основную — часть суммы, и платежи закрываются в соответствии с установленным графиком.

«Такой подход позволяет покупателю оптимизировать свои расходы на платежах по ипотеке в период строительства дома до введения проекта в эксплуатацию. Данный вариант особенно выгоден тем, кто в момент подбора новой недвижимости снимает квартиру и не может единовременно закрывать и аренду, и ипотеку. Более того, это хороший формат для клиентов, которые занимаются реализацией вторичного объекта и не уверены в оперативном завершении сделки», — отмечает руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

Также эти условия подойдут и тем, кто еще не готов оформить ипотечный кредит, но хочет зафиксировать выгодную ставку по льготным программам.

Отмечается, что программа господдержки завершится уже 1 июля 2024 года, однако при подписании кредитного договора до 30 июня можно воспользоваться льготными условиями, взять первый транш в размере 100 рублей, а после — закрыть основную сумму.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.