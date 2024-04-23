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Малков: сделаем 9 Мая в регионе ярким и душевным
Из соображений безопасности в городе не будет массовых шествий.

В Рязани обсудили празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил Павел Малков в ходе заседания областного организационного комитета «Победа».

Губернатор отметил, что в этом году, исходя из соображений безопасности, не будет массовых и масштабных шествий, но торжественность и значимость праздника обязательно подчеркнут.

«Мы должны постараться сделать 9 Мая ярким, праздничным, душевным. Продемонстрировать объединяющую роль этого праздника. В регионе запланировано большое количество интересных мероприятий для взрослых и детей. Пройдет выставка техники в Рязанском кремле, встретим рязанских десантников-участников Парада Победы в Москве. Отдельно поздравим наших ветеранов. В онлайн-формате поучаствуем в акции «Бессмертный полк» , — сказал глава региона.

По его словам, одна из ключевых задач — приведение в порядок воинских мемориалов. В этом году продолжится работа по капитальному обновлению памятных мест, в том числе по программе поддержки местных инициатив.

Также подробно обсудили вопросы адресной поддержки ветеранов и реализации патриотических проектов.

В конце заседания ветераны Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин и Владимир Григорьевич Кареев поблагодарили членов оргкомитета за повышенное и постоянное внимание к вопросам поддержки участников войны, сохранения памяти о Героях-земляках.