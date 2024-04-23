Команда ГРПЗ представит Рязанскую область в финале конкурса «Кибердром»

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняла участие в полуфинале конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» и вышла в финал.

В полуфинале команда «Кибертим-62» соревновалась с другими участниками в умении применять беспилотные авиационные системы и наземные роботехнические средства для решения отраслевых задач заказчиков: силовых и коммерческих структур.

На этапе «Авиационная работа», который прошел в удаленном формате, сотрудники продемонстрировали навыки программирования дронов и наземных роботов. В качестве авиапатруля команде необходимо было провести мониторинг пожаров в лесу и на магистральных трубопроводах, найти очаг возгорания с воздуха и ликвидировать его наземными роботами.

Кроме того, требовалось запрограммировать устройства для доставки как можно большего количества грузов из сортировочных центров в населенные пункты труднодоступных регионов.

Команда «Кибертим-62» создана на базе ГРПЗ. Помимо молодых специалистов предприятия в нее входят также студенты и школьники, родители которых трудятся на заводе.

«Поздравляю ребят с выходом в финал конкурса. Они в очередной раз доказали, что характер и настрой у команды есть: работают слаженно и четко, и результат есть — выход в следующий этап состязаний. Желаю удачи и победы в финале!» — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В полуфинале приняли участие 45 команд предприятий промышленности из 35 регионов Российской Федерации. В финал вышли десять команд.

Конкурс «Кибердром» проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его задача — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.