Гуманитарный штаб ЕР отправил на лечение и реабилитацию свыше 1,5 тысячи детей

По сообщению сайта «Единой России», итоги работы гуманитарного штаба партии за два года подвели на заседании с участием секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«С начала СВО региональные отделения „Единой России“ собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», — отметил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул , что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

«В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров „Единой России“. С „Молодой Гвардией“ и фондом „Своих не бросаем“ партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», — сказал секретарь генсовета.

Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила — партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и поселков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы.

При реализации медицинского направления гуманитарной миссии партия уделяет отдельное внимание организации работы волонтеров-медиков.

«Многие люди не могут получить медицинскую помощь в месте проживания. Вместе с докторами мы регулярно выезжаем в новые регионы, проводим полную диагностику, затем, благодаря ФМБА и Минздраву России, вывозим людей на лечение», — отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, «Единая Россия» организовала поддержку для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтеры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование.

Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии — помощь фронту.

На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец».

«Уже тысячи „Скворцов“ переданы войскам и помогли сохранить множество жизней наших парней», — сообщил Андрей Турчак.

Как сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в ближайшее время военнослужащим направят ещё две тысячи «Скворцов».

"В ходе гуманитарной миссии на фронт передаём средства передвижения, разведки, рации, тепловизоры, лодки. Стараемся разделять помощь равномерно, чтобы она попадала в различные соединения разных родов войск по всей линии боевого соприкосновения", — добавил он.

Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА. Замначальника национального центра управления обороной Олег Искусков также подчеркнул , что «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий, решению социальных вопросов и проблем членов их семей.

Секретарь Генсовета партии, в свою очередь, поблагодарил всех участников гуманитарного штаба. Он отметил, что штаб объединил общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерских организаций.

«Отдельные слова благодарности — Министерству обороны, МЧС. Ещё до начала СВО мы развернули совместную гуманитарную миссию. Спасибо — Минздраву, Минтруда, Федеральному медико-биологическому агентству», — сказал Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что работу гуманитарного штаба «Единой России» нужно продолжать до Победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

«Мы со стороны „Единой России“, безусловно, как оказывали, так и будем оказывать поддержку», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, решением Президиума Генсовета гуманитарный штаб «Единой России» был создан 28 апреля 2022 года. Он работает в режиме единого координационного центра — от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до гармонизации законодательств России и ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и помощи в реализации народной программы партии в новых регионах.

«Рязанская область на системной основе оказывает поддержку бойцам СВО. Регион одним из первых пришел на помощь жителям новых регионов. Первая партия гуманитарного груза была отправлена на Донбасс еще в феврале 2022 года. В сборе помощи участвуют неравнодушные жители, представители органов власти всех уровней, депутаты — члены фракции „Единой России“, местные отделения партии. Также Рязанская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов России. Регион шефствует над шестью районами Херсонской области. Наши специалисты оказывают помощь в ремонте социальных объектов, жилых домов и инженерных коммуникаций. Налаживаем работу в школах, детсадах, доме культуры, помогаем запустить МФЦ „Мои документы“. Регулярно отправляем гуманитарную помощь. Местные жители очень благодарили всех рязанцев, которые участвовали в подготовке гуманитарных грузов. В рамках подписанного соглашения с Херсонской областной Думой представители рязанского парламента, имеющие большой опыт законотворческой деятельности, помогают коллегам в создании нормативно-правовой базе нового субъекта. Продолжаем отправлять на Донбасс волонтеров „Единой России“. Сейчас в госпитале Луганска работает уже 26 группа», — рассказала Елена Синица, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», депутат Рязанской областной Думы.