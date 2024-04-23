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Гуманитарный штаб ЕР отправил на лечение и реабилитацию свыше 1,5 тысячи детей

По сообщению сайта «Единой России», итоги работы гуманитарного штаба партии за два года подвели на заседании с участием секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«С начала СВО региональные отделения „Единой России“ собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», — отметил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

«В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров „Единой России“. С „Молодой Гвардией“ и фондом „Своих не бросаем“ партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», — сказал секретарь генсовета.

Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила — партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и поселков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы.

При реализации медицинского направления гуманитарной миссии партия уделяет отдельное внимание организации работы волонтеров-медиков.

«Многие люди не могут получить медицинскую помощь в месте проживания. Вместе с докторами мы регулярно выезжаем в новые регионы, проводим полную диагностику, затем, благодаря ФМБА и Минздраву России, вывозим людей на лечение», — отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, «Единая Россия» организовала поддержку для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтеры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование.

Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии — помощь фронту.

На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец».

«Уже тысячи „Скворцов“ переданы войскам и помогли сохранить множество жизней наших парней», — сообщил Андрей Турчак.

Как сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в ближайшее время военнослужащим направят ещё две тысячи «Скворцов».

"В ходе гуманитарной миссии на фронт передаём средства передвижения, разведки, рации, тепловизоры, лодки. Стараемся разделять помощь равномерно, чтобы она попадала в различные соединения разных родов войск по всей линии боевого соприкосновения", — добавил он.

Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА. Замначальника национального центра управления обороной Олег Искусков также подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий, решению социальных вопросов и проблем членов их семей.

Секретарь Генсовета партии, в свою очередь, поблагодарил всех участников гуманитарного штаба. Он отметил, что штаб объединил общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерских организаций.

«Отдельные слова благодарности — Министерству обороны, МЧС. Ещё до начала СВО мы развернули совместную гуманитарную миссию. Спасибо — Минздраву, Минтруда, Федеральному медико-биологическому агентству», — сказал Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что работу гуманитарного штаба «Единой России» нужно продолжать до Победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

«Мы со стороны „Единой России“, безусловно, как оказывали, так и будем оказывать поддержку», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, решением Президиума Генсовета гуманитарный штаб «Единой России» был создан 28 апреля 2022 года. Он работает в режиме единого координационного центра — от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до гармонизации законодательств России и ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и помощи в реализации народной программы партии в новых регионах.

«Рязанская область на системной основе оказывает поддержку бойцам СВО. Регион одним из первых пришел на помощь жителям новых регионов. Первая партия гуманитарного груза была отправлена на Донбасс еще в феврале 2022 года. В сборе помощи участвуют неравнодушные жители, представители органов власти всех уровней, депутаты — члены фракции „Единой России“, местные отделения партии. Также Рязанская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов России. Регион шефствует над шестью районами Херсонской области. Наши специалисты оказывают помощь в ремонте социальных объектов, жилых домов и инженерных коммуникаций. Налаживаем работу в школах, детсадах, доме культуры, помогаем запустить МФЦ „Мои документы“. Регулярно отправляем гуманитарную помощь. Местные жители очень благодарили всех рязанцев, которые участвовали в подготовке гуманитарных грузов. В рамках подписанного соглашения с Херсонской областной Думой представители рязанского парламента, имеющие большой опыт законотворческой деятельности, помогают коллегам в создании нормативно-правовой базе нового субъекта. Продолжаем отправлять на Донбасс волонтеров „Единой России“. Сейчас в госпитале Луганска работает уже 26 группа», — рассказала Елена Синица, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», депутат Рязанской областной Думы.