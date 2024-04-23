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Госавтоинспекция Рязани привела подробности массового ДТП на улице Промышленной
В аварии пострадали трое детей.

Рязанская Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП на улице Промышленной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что авария произошла 23 апреля, приблизительно в 12:05, в Рязани на улице Промышленная около дома № 3. Там столкнулись автомобили «Фольксваген», под управлением 27-летней рязанки, «Рено Каптюр», за рулем которого была 32-летняя местная жительницы и автобус «ПАЗ Вектор», под управление 54-летнего жителя областного центра.

В результате инцидента пострадали водитель «Рено» и трое его несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 7, 10 и 11 лет. Им оказана медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее об аварии написали очевидцы в социальных сетях.