Чиновников обязали установить освещение на трассе «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород»

На участке этой трассы в границах деревни Сановка Шиловского района отсутствует стационарное освещение. Отмечается, что это затрудняет движение автомобилей и создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Чиновников обязали установить освещение на трассе «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, на участке этой трассы в границах деревни Сановка Шиловского района отсутствует стационарное освещение. Отмечается, что это затрудняет движение автомобилей и создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление об обязании ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» привести участок дорожной сети в нормативное состояние.