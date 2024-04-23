Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
13°
Срд, 24
12°
Чтв, 25
19°
ЦБ USD 93.29 0.04 24/04
ЦБ EUR 99.56 0.2 24/04
Нал. USD 94.00 / 94.92 23/04 18:35
Нал. EUR 100.70 / 102.88 23/04 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
5 154
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
25 448
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
41 994
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
45 037
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Администрация Рязани продолжила ликвидацию гаражей в Торговом городке
Владельцам предложили места для размещения имущества.

Администрация Рязани продолжила ликвидацию гаражей в Торговом городке. Об этом во вторник, 23 апреля, написали на сайте мэрии.

Уже устранены 23 металлические конструкции, которые были незаконно расположены вдоль южной части границы рязанской ВДНХ.

Представители администрации оказывают помощь владельцам в вывозе и перемещении личного имущества. Также предложены места для законного размещения гаражей.

Отмечается, что гаражи были расположены на муниципальной земле, без оформления, и являлись незаконными постройками. В границах, где были поставлены металлоконструкции, планируется благоустройство территории в соответствии с концепцией развития Торгового городка.

Напомним, 18 апреля мэрия сообщила о сносе металлических гаражей рядом с Торговым городком.