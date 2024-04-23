Администрация Рязани продолжила ликвидацию гаражей в Торговом городке

Владельцам предложили места для размещения имущества.

Администрация Рязани продолжила ликвидацию гаражей в Торговом городке. Об этом во вторник, 23 апреля, написали на сайте мэрии .

Уже устранены 23 металлические конструкции, которые были незаконно расположены вдоль южной части границы рязанской ВДНХ.

Представители администрации оказывают помощь владельцам в вывозе и перемещении личного имущества. Также предложены места для законного размещения гаражей.

Отмечается, что гаражи были расположены на муниципальной земле, без оформления, и являлись незаконными постройками. В границах, где были поставлены металлоконструкции, планируется благоустройство территории в соответствии с концепцией развития Торгового городка.

Напомним, 18 апреля мэрия сообщила о сносе металлических гаражей рядом с Торговым городком.