14-летний рязанец принял участие в шоу «Суперниндзя.Дети» на телеканале СТС

Призовой фонд — шесть миллионов рублей.

14-летний рязанец принял участие в шоу «Суперниндзя.Дети» на СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечается, что премьера программы с Дмитрием Масленниковым, Василием Артемьевым и Равшаной Курковой состоится 5 мая в 19:30.

Призовой фонд — шесть миллионов рублей. Его разделят три победителя.

За звание лучших поборются 108 спортсменов из 49 городов России и Беларуси. Среди них —Дмитрий Петров из Рязани.