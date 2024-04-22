Жителей Рязанской области предупредили о кратковременных перерывах в телерадиовещании

Они связаны с проведением профилактических и плановых работ на радиотелевизионных передающих станциях.

Жителей Рязанской области предупредили о кратковременном перерыве в телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба РТРС «Рязанский ОРТПЦ».

Перебои в трансляции телерадиосигнала ожидается в период с 22 по 28 апреля. Они связаны с проведением профилактических и плановых работ на радиотелевизионных передающих станциях.

Отмечается, что 22 апреля перебои в трансляции возможны с 10:00 до 16:00 в Ряжском районе, 23 апреля с 09:00 до 15:00 — в Сараевском, 24 апреля с 09:00 до 15:00 — в Просечье, 25 апреля с 09:00 до 15:00 — в Кораблинском.

Отмечается, что при ухудшении погоды некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другой срок.